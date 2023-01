Sci di fondo, Mocellini dopo il terzo posto: “Sono al settimo cielo, ringrazio Pellegrino per i consigli”

Simone Mocellini ha commentato a caldo lo splendido terzo posto nella sprint in tecnica classica maschile al Tour de Ski, in Val di Fiemme: “Sono al settimo cielo, meglio di così non potevo fare. Stanotte non ho dormito per la tensione e ho patito molto il ritmo folle della semifinale. Ora dobbiamo confermarci nelle prossime gare: testa a Livigno, poi gli appuntamenti in Francia e infine i Mondiali, obiettivo stagionale“. Mocellini ha poi proseguito: “Klaebo oggi è stato superiore. Mi piacerebbe affrontarlo in futuro in un eventuale testa a testa. Ringrazio Pellegrino per i consigli che mi ha dato oggi, sia sul percorso che su come recuperare. Sul podio di ognuno di noi c’è sempre un pizzico della sua esperienza“.