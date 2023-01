Napoli, Sacchi punge Kvaratskhelia: “Contro l’Inter pensavo giocasse il fratello”

Il campionato di Serie A è ripartito dopo la lunga sosta per i Mondiali, e ha subito portato con sé una novità rispetto alla prima parte di stagione, ovvero la sconfitta del Napoli. A San Siro, contro l’Inter, gli uomini di Luciano Spalletti sono infatti andati incontro alla prima sconfitta stagionale, venendo battuti per 1-0 dai nerazzurri, grazie al gol di Dzeko. “Il campionato è stato riaperto”, esordisce Arrigo Sacchi nel commentare quanto visto pochi giorni fa, in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. Poi, una stoccata a Kvaratskhelia, assoluto dominatore negli scorsi mesi ma ben limitato dall’Inter nella sfida di San Siro: “Mi sono chiesto se quello che stavo vedendo non fosse il fratello gemello… Alcuni giocatori non sembravano quelli che abbiamo visto finora”, ha aggiunto l’ex allenatore del Milan. Che a proposito dei rossoneri conclude: “Se sono loro l’anti Napoli? Acquisire una mentalità vincente non è facile. Hanno compiuto un capolavoro lo scorso anno, e stanno cercando di ripetersi: dovranno fare qualche sforzo per provare ad essere un collettivo”.