Probabili formazioni Sampdoria-Napoli, diciassettesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. La capolista torna in campo a Marassi, contro i doriani che si trovano ancora in zona retrocessione, ma che pur sempre sono reduci da una vittoria che può dare morale. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18 di domenica 8 gennaio, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Stankovic e Spalletti.

QUI SAMPDORIA – Torna Djuricic dalla squalifica e fa coppia con Gabbiadini, in mezzo al campo si rivede Sabiri, favorito su Verre. Stankovic perde Bereszysnki, in odore di trasferimento proprio al Napoli e anche Amione che è squalificato.

QUI NAPOLI – Torna Mario Rui a sinistra, Politano favorito ancora su Lozano. Cerca spazio Ndombele, ma Anguissa resta la prima scelta di Spalletti.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Colley; Leris, Villar, Rincon, Sabiri, Augello; Djuricic, Gabbiadini.

Ballottaggi: Villar 55% – Vieira 45%, Augello 60% – Murru 40%, Sabiri 55% – Verre 45%

Squalificati: Amione

Indisponibili: Quagliarella, Winks, Conti, De Luca, Pussetto

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Ballottaggi: Mario Rui 55% – Olivera 45%, Politano 55% – Lozano 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –