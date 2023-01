Sci di fondo, mass start 10 km Val di Fiemme 2023: trionfa Claudel, Ganz 17^. Karlsson vince il Tour de Ski

Delphine Claudel vince la mass start di 10 km della Val di Fiemme, valida per il Tour de Ski 2023, e regala una storica vittoria alla Francia. Per i transalpini si tratta infatti del primo successo di sempre nella competizione. Sulla salita del Cermis, Claudel taglia il traguardo in 36:35.4, precedendo di 20 secondi la norvegese Heidi Weng. Completa il podio la statunitense Sophia Laukli. La miglior azzurra è Caterina Ganz, 17^ a 1’48”. Più indietro Anna Comarella, 24^ a 2’11”, Cristina Pittin, 25^ a 2’17” e Martina Di Centa, 36^ a 3’08”. Chi sorride però è la svedese Frida Karlsson, che vince il Tour de Ski pur soffrendo nel finale. Secondo posto per la norvegese Tiril Udnes Weng.