Salernitana-Torino, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Salernitana-Torino, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. All’Arechi ancora in casa i campani, sfidano i granata piemontesi in una partita di metà classifica ma con i punti che scottano. Entrambe, infatti, nell’ultimo periodo sono state troppo poco costanti. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 12.30 di domenica 8 gennaio.

Salernitana-Torino sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Federico Zanon e Fabio Bazzani e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Antonio Nucera e Nando Orsi.