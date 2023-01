Probabili formazioni Spezia-Lecce, diciassettesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Spezia-Lecce, match valido per la diciassettesima giornata della Serie A 2022/2023. La formazione di Luca Gotti e quella di Baroni tornano di nuovo in campo dopo i match di rientrpo di mercoledì. Una sfida importante per le due squadre che, non lontane dalla zona retrocessione, hanno bisogno di punti per trovare la tranquillità per il proseguio della stagione. Appuntamento domenica 8 gennaio alle ore 15:00. Di seguito le probabili formazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Spezia (3-5-2): Zovko; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Kovalenko, Bastoni; Gyasi, Nzola.

Ballottaggi: Holm 60% – Amian 40%, Kovalenko 60% – Reca 40%.

Indisponibili: Verde, Dragowski, Zoet.

Squalificati –

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Askildsen, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Ballottaggi: Banda 60% – Di Francesco 40%, Colombo 55% – Ceesay 45%, Gallo 55% – Pezzella 45%.

Indisponibili: Dermaku, Banda, Bistrovic, Helgason, Pongracic.

Squalificati: Hjulmand.