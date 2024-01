Udinese-Lazio, doppio cambio: Kamada fuori, Isaksen condizionato da un problema fisico?

La Lazio è in vantaggio di 1-0 sull’Udinese e sostanzialmente in controllo. Eppure all’intervallo, Maurizio Sarri ha scelto di procedere con un doppio cambio. Fuori Daichi Kamada e Gustav Isaksen, dentro Matias Vecino e Felipe Anderson. Due discorsi diversi per i calciatori sostituiti. Kamada non è andato malissimo, ma è apparso ancora fuori dai meccanismi di Maurizio Sarri. La sostituzione con Vecino va letta così: in una gara fisica, ruvida serviva più un calciatore con le caratteristiche dell’ex Inter. Altra storia per Isaksen, partito fortissimo nei primi minuti. L’attaccante danese ha conquistato la punizione che porta al vantaggio di Luca Pellegrini, ma proprio in quella circostanza ha rimediato un problema al ginocchio. Isaksen è rimasto in campo, ma non è più tornato a sfoggiare quella vivacità di inizio gara. Probabilmente negli spogliatoi Maurizio Sarri ha preferito non rischiare, in vista del derby di mercoledì in Coppa Italia.