Sci di fondo, De Fabiani terzo in Val di Fiemme: “Ci ho creduto fino in fondo, il pubblico ha fatto la differenza”

“La pista della Val di Fiemme mi piace e ci ho creduto fino in fondo. Non mi era mai successo di sorpassare nel rettilineo finale“. Così Francesco De Fabiani, terzo classificato della mass start maschile del Tour de Ski 2022/2023. L’azzurro, protagonista di una grande rimonta, si è arreso soltanto a Klaebo e Golberg: “In questo Tour de Ski sono partito sottotono, ma gara dopo gara sono migliorato. Adesso manca l’ultima e spero di non soffrire troppo così da non precipitare in classifica. Forse arrivare stanchi a quest’appuntamento mi ha aiutato a far bene, anche perché la pista si addice alle mie qualità. Aggiungo poi che il sostegno del pubblico ha fatto la differenza“. De Fabiani ha poi svelato un retroscena: “Io e Mocellini eravamo in stanza insieme. Mi sento di dire che abbia portato bene. Mi fa piacere che sul podio ci siano anche altri atleti oltre a me e Federico Pellegrino. Ormai Simone è quasi una certezza e un ottimo segnale in ottica futura per i colori azzurri“.