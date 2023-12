Sci di fondo, Coppa del Mondo Trondheim 2023: tappa a Klaebo. Grande successo di Carl tra le donne

Si chiude il fine settimana di Trondheim per la Coppa del Mondo 2023/2024 di sci di fondo. Nella 10 km tecnica classica maschile solito dominio norvegese, con Johannes Klaebo che trionfa ancora davanti al suo pubblico. Chiude la sua prova in 24’43″1, facendo meglio di 17″ rispetto al connazionale Golberg e di 21″ rispetto all’altro compagno di squadra Doennestad. In quarta poizione Calle Halfvarsson: lo svedese è l’unico ad inserirsi nel mezzo di una top-7 governata dai padroni di casa. Dietro di lui, infatti, Valnes, Toenseth e Amundsen. Chiudono la top-10 Ogden, Poromaa e Burman. Migliore degli azzurri è stato Davide Graz, che ha chiuso 17° a +1’09″0 dal vincitore della gara. Ma da segnalare c’è l’ottima prova del giovane Elia Barp, 20° a +1’11″1. 23esima posizione, invece, per Francesco De Fabiani. Più nelle retrovie gli altri azzurri: Simone Daprà 41°, Paolo Ventura 57°.

Nella prova femminile prestazione maiuscola di Victoria Carl: la tedesca vince in 28’13″6, precedendo la statunitense Rosie Brennan e la svedese Ebba Andersson. Fuori dal podio Jessie Diggins, arrivata in quarta posizione. Finalmente qualche segnale da Caterina Ganz, che disputa un’ottima gara ed entra nelle prime 15: finisce proprio in 15esima posizione a +1’27″2 dalla vincitrice. 36esima piazza per Anna Comarella.