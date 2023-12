Pagelle Milan-Monza 3-0, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Milan-Monza 3-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. I rossoneri la sbloccano immediatamente grazie a Reijnders, poi l’infortunio di Pobega e l’ingresso in campo di Simic, che segna il suo primo gol in campionato in una giornata dunque magica. La squadra di Pioli amministra e colpisce anche una traversa con Pulisic. Nel secondo tempo gestione serena dei padroni di casa e gol bellissimo per il tris targato Okafor, che però poi si infortuna. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

MILAN (3-4-3): Maignan 7; Tomori 7, Kjaer 6.5 (22′ st Bartesaghi 6), Pobega 6 (23′ pt Simic 7.5); Florenzi 6.5, Loftus-Cheek 6.5 (22′ st Bennacer 6), Reijnders 7.5, Hernandez 6.5; Pulisic 6, Giroud 6.5, Leao 6.5 (22′ st Okafor 7; 35′ st Chukwueze sv). In panchina: Mirante, Nava, Jiménez, Nsiala, Adli, Krunic, Romero, Jovic. Allenatore: Pioli 6.5

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6.5; D’Ambrosio 5.5, Caldirola 5.5, Carboni A. 5; Pereira 5.5, Gagliardini 5.5, Pessina 5.5 (19′ st Akpa Akpro 6), Kyriakopoulos 5 (9′ st Ciurria 5.5); Mota 5.5, Colpani 5.5 (18′ st Carboni V. 6); Colombo 5 (9′ st Maric 5.5). In panchina: Gori, Sorrentino, Bettella, Birindelli, Carboni F., Cittadini, Donati, Bondo, Machin, Vignato. Allenatore: Palladino 5.5

ABITRO: Aureliano di Bologna 6

RETI: 3′ pt Reijnders, 41′ pt Simic; 31′ st Okafor.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni. Ammoniti: Reijnders, Carboni A., Gagliardini. Angoli: 5-4 per il Monza. Recupero: 1′; 4′.