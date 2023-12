Milan-Monza, al gol di Simic la famiglia scoppia in lacrime a San Siro

Milan-Monza è una partita che Simic ricorderà per sempre. Non solo per l’esordio con la prima squadra, ma per il gol realizzato che rimarrà nella storia sua e quella dei rossoneri. L’emergenza in difesa ha difatti costretto Pioli a puntare sul giovane croato, che ha ripagato la fiducia mettendo a segno un gol che pesa molto nell’economia del periodo del Diavolo.

Presenti allo stadio tutta la famiglia di Simic, che non hanno trattenuto le lacrime quando il difesnore ha messo la palla in rete battendo Di Gregorio. Una prima volta pesante, bella ed una giornata da ricordare quindi per Simic, per la mamma, per il padre e per tutta la famiglia del giocatore.