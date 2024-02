Sci di fondo, Coppa del Mondo: nove azzurri convocati per la tappa di Canmore

Nove azzurri sono stati convocati per la doppia nordamericana della Coppa del Mondo 2023/2024 di sci di fondo. Si parte a Canmore, in Canada, dal 9 al 13 febbraio, e si prosegue nel weekend del 17-18 febbraio a Minnesota, negli Stati Uniti. A guidare la spedizione italiana è Federico Pellegrino, affiancato da Elia Barp, Francesco De Fabiani, Simone Mocellini, Michael Hellweger e Simone Daprà al maschile, mentre nel femminile sono presenti Caterina Ganz, Francesca Franchi e Nicole Monsorno. E’ proprio Pellegrino l’ultimo azzurro ad essersi imposto a Canmore, nel 2016 in occasione della sprint a tecnica classica. In totale sono sette le gare in programma oltreoceano.