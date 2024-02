MotoGP, piloti in pista per i test di Sepang. Bagnaia: “Mi è mancata la Desmosedici”. Bastianini: “Sono fiducioso”

Tutto pronto a Sepang per le prime giornate di test in vista del Mondiale 2024. Tra i protagonisti, a partire da martedì 6 febbraio, ci saranno anche Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, che avranno l’opportunità di provare la Desmosedici GP. La moto è stata testata in questi giorni da Michele Pirro, pilota del team di sviluppo, protagonista dello shakedown proprio sul circuito malese lo scorso weekend. La palla, però, passa ora ai piloti ufficiali.

“Mi è mancata la moto in questa pausa, sono molto contento di tornare in pista. L’ultimo test a Valencia aveva dato riscontri positivi e in questi giorni Michele ha portato avanti il lavoro. Ci aspettano tre giornate impegnative, speriamo che il meteo ci consenta di fare il massimo” ha dichiarato Bagnaia. “Sono felice di ricominciare. In inverno ho lavorato per essere fisicamente al 100% e mi sento pronto. La moto mi era piaciuta fin da subito a Valencia e, nel complesso, sono fiducioso” ha invece detto Bastianini.