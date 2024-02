Dipendenza da ‘gas esilarante’: un calciatore di Premier League in riabilitazione

di Mattia Zucchiatti 12

C’è un nuovo allarme nel calcio inglese e riguarda il ‘protossido di azoto’, noto anche come gas esilarante, per via dei suoi effetti euforizzanti. Secondo quanto riporta il Daily Mail, un calciatore di Premier League è diventato il primo giocatore ad andare in riabilitazione per dipendenza dalla sostanza. Il gas, incolore e inodore, è popolare nelle feste e creerebbe sensazioni di euforia e stordimento, oltre ad essere illegale nel Regno Unito da pochi mesi. La famiglia del giocatore si è preoccupata dopo che la polizia ha fermato l’auto nella quale era passeggero, trovando dozzine di contenitori di questo gas, secondo quanto riporta il The Sun. La famiglia dell’uomo si è quindi rivolta al club. Una fonte ha parlato al The Sun, dicendo: “La sua famiglia ne è venuta a conoscenza e ha chiesto aiuto al club. Al giocatore è stato detto che se voleva salvare la sua carriera, doveva andare in un centro residenziale specializzato e ricevere aiuto”. La fonte ha poi aggiunto: “Fondamentalmente si sta disintossicando nello stesso modo in cui si farebbe se fosse dipendente dall’alcol o da qualsiasi altra droga. È il primo calciatore della Premier League ad essere curato per la dipendenza dal protossido di azoto ma, considerato quanto è diffuso il suo uso tra i giocatori, è improbabile che sarà l’ultimo”.