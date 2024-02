Highlights Olimpia Milano-Brindisi 69-55: basket Serie A1 (VIDEO)

di Olivia Carbone 70

Milano vince su Brindisi per 69-55. Nel match valido per ventesima giornata di Serie A1, i padroni di casa rimangono in controllo del match per quasi la sua totalità, conquistando due punti al termine dei quaranta minuti sul parquet. Questi i migliori momenti dell’incontro: