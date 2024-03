Sci di fondo, CdM Lahti 2024: trionfano Norvegia al maschile e Svezia al femminile nelle team sprint

Un film già visto in Coppa del Mondo di sci di fondo nella giornata dedicate alle gare a squadre in quel di Lahti, Finlandia. La prova maschile ha visto il trionfo di Norvegia I davanti a Norvegia II, con Golberg e Klaebo che vincono in 16’56″74 davanti a Taugboel e Northug distanziati di poco più di 4 secondi. Sul podio anche la Finlandia di Niskanen e Vuorinen, mentre l’Italia di Elia Barp e Federico Pellegrino mette a segno una buona performance ed è sesta al traguardo in 17’10″81. Penultimo l’altro tandem azzurro, composto da Alessandro Chiocchetti e Michael Hellweger con circa un minuto di ritardo. La gara femminile ha visto il successo della Svezia di Jonna Sundling e Linn Svahn in 18’51″77. Prova dominata dalla coppia, che ha rifilato 24″ di margine al duo finlandese Parmakoski e Matintalo. Sul terzo gradibo del podio la Germania di Hennig e Gimmler, mentre in questo caso resta fuori la Norvegia con le due squadre rispettivamente in quarta e quinta piazza. L’Italia di Nadine Laurent e Nicole Monsorno è 11esima.