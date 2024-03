F1 GP Bahrain 2024, la griglia di partenza: i risultati delle qualifiche, pole di Verstappen

La griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento che apre il Mondiale di Formula 1 2024. Parole, attesa, congetture, pronostici: adesso il tempo delle chiacchiere è finito e a parlare è solamente il cronometro. Una qualifica importante che svela quelli che sono i valori in campo anche se poi, per un quadro più completo e definitivo, bisognerà aspettare la gara di domani (semaforo verde ore 16). Nelle prove libere invece grande equilibrio e valori mischiati tra le scuderie di vertice anche per via dei diversi orari in cui si sono disputate.

Q1 – Carlos Sainz è stato il più veloce in Q1 nelle qualifiche del Gp del Bahrain, gara che apre la stagione 2024 di Formula 1. Sul circuito di Sakhir il pilota spagnolo della Ferrari ha chiuso in 1’29″909 precedendo Lance Stroll e Max Verstappen. Settimo tempo per l’altra Rossa di Charles Leclerc. Fuori le due Kick Sauber di Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, la Williams di Logan Sargeant, e le due Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly.

Q2 – Ferrari davanti anche nella Q2 delle qualifiche del Gp del Bahrain, gara che apre la stagione 2024 di Formula 1. Questa volta è stato il monegasco Charles Leclerc a far segnare il miglior tempo in 1’29″165, davanti a Max Verstappen e all’altra Rossa di Carlos Sainz. Dentro in extremis le due McLaren di Norris e Piastri, fuori Tsunoda, Stroll, Albon, Ricciardo e Magnussen.

Q3 – È di Max Verstappen la prima pole position della stagione 2024 di Formula Uno. Il campione del mondo della Red Bull ha chiuso davanti a tutti le qualifiche del Gp del Bahrain, ottenendo il giro più veloce in 1’29″179. In prima fila accanto al pilota olandese scatterà la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (+0″228). Terzo tempo per la Mercedes del britannico George Russell (+0″306) che partirà dalla seconda fila accanto all’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz (+0″328). Seguono Sergio Perez (+0″358), Fernando Alonso (+ 0″363), le due McLaren di Lando Norris (+0″435) e Oscar Piastri (+0″504), Lewis Hamilton (+0″531) e Nico Hulkenberg (+ 1″323). Domani la gara sul circuito di Sakhir scatterà alle 16 ora italiana.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DEL BAHRAIN

PRIMA FILA

1 Max Verstappen (Red Bull)

2 Charles Leclerc (Ferrari)

SECONDA FILA

3 George Russell (Mercedes)

4 Carlos Sainz (Ferrari)

TERZA FILA

5 Sergio Perez (Red Bull)

6 Fernando Alonso (Aston Martin)

QUARTA FILA

7 Lando Norris (McLaren)

8 Oscar Piastri (McLaren)

QUINTA FILA

9 Lewis Hamilton (Mercees)

10 Nico Hulkenberg (Haas)

SESTA FILA

11 Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

12 Lance Stroll (Aston Martin)

SETTIMA FILA

13 Alexander Albon (Williams)

14 Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

OTTAVA FILA

15 Kevin Magnussen (Haas)

16 Valtteri Bottas (Alfa Sauber)

NONA FILA

17 Guanyou Zhou (Alfa Sauber)

18 Logan Sargeant (Williams)

DECIMA FILA

19 Esteban Ocon (Alpine)

20 Pierre Gasly (Alpine)