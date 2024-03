Juventus al lavoro in vista del Napoli: Danilo e Chiesa in gruppo

Due buone notizie per la Juventus in vista della partita contro il Napoli, in programma domenica 3 marzo 2024 alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Sia Danilo che Federico Chiesa, infatti, hanno lavorato con i compagni e potrebbero essere a disposizione per la sfida contro i partenopei. Oggi alla Continassa la squadra ha svolto “esercitazioni di pressing contro la difesa avversaria ed esercitazioni sulla costruzione del gioco contro il pressing avversario, prima di chiudere la sessione con una partitella”. In gruppo c’era anche Kean e pure l’attaccante azzurro va verso un possibile rientro. Domani alle 11:00 è in programma la conferenza stampa della vigilia di Massimiliano Allegri. A seguire, è in programma la seduta di rifinitura e la partenza per il capoluogo campano.

Niente trasferta naturalmente per McKennie e Rabiot e l’allenatore livornese sta studiando le migliori soluzioni per far fronte all’assenza dei due titolarissimi del centrocampo. Allegri potrebbe decidere di spostare Cambiaso interno destro e schierare Weah sulla corsia, proponendo Alcaraz interno sinistro. In difesa si va verso la conferma del trio titolare Gatti-Bremer-Rugani, mentre in attacco Vlahovic è l’unico intoccabile. Con lui è pronto Yildiz.