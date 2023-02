Sci alpino, Team Event oggi in tv: orario e diretta streaming Mondiali Courchevel/Méribel 2023

Il programma, gli orari e la diretta tv del Team Eventi (parallelo a squadre) ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino. Terminata la pausa è il momento di tornare in pista. Dopo una prima settimana dedicata alle discipline veloci e alla combinata si riparte le prove tecniche. Nel parallelo a squadre l’Italia schiera Lara Della Mea, Asja Zenere, Beatrice Sola, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti. Appuntamento oggi, martedì 14 febbraio, alle ore 12.15.

IL CALENDARIO COMPLETO

Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e RaiSport+HD) e su Eurosport, mentre lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

