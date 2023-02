LIVE – F1, presentazione Ferrari 2023 (DIRETTA)

La diretta live della presentazione della nuova Ferrari per il Mondiale 2023 di F1. L’attesa è finita: scopriremo alle ore 11.30 di martedì 14 febbraio la nuova vettura per il prossimo campionato iridato: la speranza di tutti è che la SF23, questo il nome della monoposto, possa essere competitiva fino in fondo per il titolo e riportare il Cavallino dove merita. Seguiremo assieme la presentazione ufficiale della scuderia di Maranello.

DOVE VEDERLA IN DIRETTA

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà aggiornati con la diretta scritta in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH