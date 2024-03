Sci alpino, start list Super-G maschile Finali Saalbach 2024: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list del Super-G maschile delle Finali di Saalbach 2024 di sci alpino: ecco i pettorali di partenza della gara riservata a 23 partecipanti. Gino Caviezel scende per primo, mentre per gli italiani bisognerà attendere la seconda parte di gara. Guglielmo Bosca e Dominik Paris back to back con bib #12 e #13 rispettivamente. Poi sarà il turno anche di Mattia Casse e del classe ’03 Max Perathoner. Si parte alle ore 11:30. Ecco la start list completa delle atlete in gara.

1 1 CAVIEZEL Gino SUI

2 2 GOLDBERG Jared USA

3 3 BABINSKY Stefan AUT

4 4 MEILLARD Loic SUI

5 5 BOISSET Arnaud SUI

6 6 ROGENTIN Stefan SUI

7 7 READ Jeffrey CAN

8 8 SARRAZIN Cyprien FRA

9 9 ALLEGRE Nils FRA

10 10 VON ALLMEN Franjo SUI

11 11 HAASER Raphael AUT

12 12 BOSCA Guglielmo ITA

13 13 PARIS Dominik ITA

14 14 KRIECHMAYR Vincent AUT

15 15 ODERMATT Marco SUI

16 16 ALEXANDER Cameron CAN

17 17 CASSE Mattia ITA

18 18 MURISIER Justin SUI

19 19 CRAWFORD James CAN

20 20 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA

21 21 FEURSTEIN Lukas AUT

22 22 DANKLMAIER Daniel AUT

23 23 PERATHONER Max ITA