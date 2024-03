Roma, infortunio per Azmoun in nazionale: sospetto problema muscolare

Grosso guaio per la Roma di Daniele De Rossi. Nel recupero del primo tempo dell’amichevole tra Iran e Turkmenistan si è infortunato Sardar Azmoun, autore della seconda rete della nazionale iraniana in questo test. L’attaccante ha chiesto il cambio e si è accasciato a terra per un sospetto problema muscolare alla gamba sinistra. Nelle prossime ore si saprà di più sulle sue condizioni e Daniele De Rossi non può fare altro che incrociare le dita in vista della ripresa del campionato e dei prossimi impegni tra Serie A ed Europa League. L’iraniano si sottoporrà agli esami strumentali, che definiranno il quadro dell’infortunio. Nella giornata di oggi la Roma ha registrato anche un affaticamento muscolare per Tommaso Baldanzi, costretto a lasciare la nazionale under 21.