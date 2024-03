Riforma calcio, incontro a Roma tra Serie A e Serie B: presenti Marotta, Lotito e Scaroni

Prove di intesa e di fronte comune per Serie A e Serie B sul tema delle riforme del calcio italiano e dei campionati. Al Foro Italico è in corso una riunione tra i rappresentanti delle Leghe di A e B, tra cui il presidente della Lega di A Lorenzo Casini e l’ad Luigi De Siervo, quello del Milan Paolo Scaroni, i due consiglieri federali Claudio Lotito e Giuseppe Marotta, e molti altri collegati in modalità video. Per la B, il presidente Mauro Balata con tutto il consiglio direttivo della lega cadetta.

L’incontro si è svolto alla vigilia dell’assemblea di A che avrà luogo domani in videocollegamento a Milano. Sul tavolo dei lavori, come riporta l’ANSA, le questioni legate alla riforma del sistema calcio richiesta a gran voce dal presidente della Figc Gabriele Gravina, in questi giorni negli Usa al seguito della Nazionale. Un modo per fare sintesi di tutte le riunioni già svolte nei mesi scorsi tra le componenti con l’obiettivo di trovare punti in comune da presentare poi al consiglio federale, in programma il 28 marzo prossimo a via Allegri. Secondo quanto riporta l’ANSA, la riunione è incentrata sulla questione del ‘paracadute’ come argomento principale.