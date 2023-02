Sci alpino, slalom maschile Palisades Tahoe 2023 oggi in tv: orario e streaming

Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom maschile di Palisades Tahoe 2023, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Al via la seconda gara del weekend americano dedicato alle discipline tecniche. Occhi su Alex Vinatzer, reduce dallo splendido bronzo ai Mondiali di Courchevel/Meribel. Appuntamento questa sera, domenica 26 febbraio, alle ore 19 con la prima manche, mentre la seconda è in programma alle ore 22.15.

IL CALENDARIO COMPLETO

LA START LIST

SEGUI LA DIRETTA

Diretta tv – La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport+HD e su Eurosport 1.