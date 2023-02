Barcellona, Xavi dopo il ko contro l’Almeria: “Delusi e arrabbiati, è stata la peggior partita della stagione”

Scuro in volto l’allenatore del Barcellona Xavi, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta di misura contro l’Almeria: “E’ stata la peggior partita della stagione, probabilmente abbiamo accusato la stanchezza. C’è delusione e soprattutto rabbia perché avevamo l’opportunità di scappare sul +10. In questo momento c’è bisogno di trovare soluzioni perché ci stiamo avvicinando alla fase decisiva della stagione e non possiamo più sbagliare – ha spiegato il tecnico dei catalani – Abbiamo sprecato un’occasione dopo il pareggio del Real Madrid, è necessario cambiare atteggiamento al più presto“.