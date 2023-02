Sci alpino, slalom maschile Mondiali Courchevel/Méribel 2023: Braathen vuole l’oro, lotta aperta per le medaglie

Cala il sipario sui Mondiali di Courchevel/Méribel 2023. A chiudere la rassegna iridata è lo slalom maschile, in programma sull’Eclipse alle ore 10 con la prima manche e alle ore 13.30 con la seconda. Saranno quattro gli azzurri present: Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger e Stefano Gross. Ma chi sono i favoriti?

IL CALENDARIO COMPLETO

I RISULTATI DELLE GARE

LA CLASSIFICA DELLE NAZIONI

I FAVORITI – Sembrava non potercela fare, invece ci sarà. Il norvegese Lucas Braathen è la grande sorpresa in questo slalom, dove si presenta senza nulla da perdere a pochi giorni dall’operazione alla quale è stato sottoposto per un’appendicite acuta. Ma il compagno di squadra Henrik Kristoffersen, l’austriaco Manuel Feller e il francese Clement Noel cercheranno di approfittare dello stato di forma non ottimale del giovane scandinavo andando a tutta per la medaglia d’oro. La Norvegia ha un’altra carta da giocarsi, quelle di Atle Lie McGrath, secondo ad Adelboden e sempre tra le prime posizioni. Occhi puntati anche sugli svizzeri Zenhaeusern , primo nell’ultimo slalom a Chamonix, e Yule. In casa Italia ci proveranno Tommaso Sala, che ha come miglior risultato di stagione il sesto posto a Garmisch, e Alex Vinatzer, in ripresa nell’ultimo periodo dopo un inizio di stagione difficile.