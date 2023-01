Sci alpino, slalom maschile Garmisch 2023 oggi in tv: data, orario e streaming

Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom maschile di Garmisch , valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Prima gara dell’anno anche per gli uomini. Saranno sette gli azzurri al via: Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Stefano Gross, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger ed il debuttante Matteo Canins. Appuntamento questo pomeriggio, mercoledì 4 gennaio, con la prima manche alle ore 15.40, mentre la seconda è prevista alle ore 18.45.

IL CALENDARIO COMPLETO

Diretta tv – Le gare saranno visibili su Rai 2 e su Eurosport o in alternativa in streaming su Rai Play e sul player di Eurosport oltre che sull’App di Dazn.