Inter-Napoli oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv e streaming Inter-Napoli, sfida valida per la sedicesima giornata della Serie A 2022/2023. Il big match di questo turno va in scena a San Siro, dove i nerazzurri ospitano la capolista nonché dominatrice di questa prima parte di stagione. Dopo la sosta inizia però un nuovo campionato e tutto può succedere. Match molto importante in ottica scudetto, con i partenopei che rischiano di mettere un punto esclamativo sul campionato in caso di vittoria. L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di oggi, mercoledì 4 gennaio. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn, tramite app oppure via satellite per mezzo del canale Zona Dazn (214), previa attivazione della relativa offerta.