Sci alpino, si ritira lo svizzero Mauro Caviezel

Altro importante ritiro nel mondo dello sci alpino. Dopo Feuz e Mayer, anche lo svizzero Mauro Caviezel ha deciso di dire addio alle piste. “Mi sono ripreso dall’ultimo infortunio ma purtroppo non sono ancora in grado di tornare alle competizioni. A mente fredda e dopo molte riflessioni mi sono detto che era giunto il momento di ritirarmi“, ha detto il 34enne facendo riferimento all’infortunio del 27 novembre scorso quando cadde in gara a Lake Louise con successivo ricovero in ospedale. In carriera Caviezel è salito dodici volte sul podio in Coppa del Mondo vincendo una sola gara, il supergigante del 12 dicembre 2020 in Val d’Isere; ha alzato la coppetta di superg nel 2020 e vinto il bronzo iridato in combinata nel 2017.