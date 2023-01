Roma, Mourinho vede la Primavera e sussurra all’arbitro: “Lascia stare il bambino”

Nella giornata di oggi, allo Stadio Tre Fontane, la Roma Primavera ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia battendo il Lecce ai rigori. In tribuna c’era anche il tecnico José Mourinho. Secondo quanto riportato da Il Romanista, proprio durante i calci di rigori, mentre Pisilli stava per battere il suo rigore, è stato più volte fermato dall’arbitro in quanto il pallone non era nella posizione corretta e valida. Qui Mourinho, avrebbe sussurrato a chi gli era seduto vicino una piccola lamentela: “Lascia tranquillo il bambino”.