Sci alpino, Shiffrin soffre la pressione mediatica: “Andrò a farmi intervistare quando mi sento pronta”

Mikaela Shiffrin soffre la pressione mediatica. “Andrò a farmi intervistare solo quando mi sento pronta” ha detto la statunitense, che nonostante gli occhiali da sole era apparsa piangente dopo l’uscita alla terz’ultima porta dello slalom di combinata ai Mondiali 2023. Oggi la regina dello sci alpino si è rialzata con lo splendido argento nel super-G vinto da Marta Bassino. “Sembra uno scherzo ma più del 50 per cento delle mie uscite le ho fatte a Olimpiadi e mondiali e così non è facile neanche per tenere il giusto autocontrollo emotivo in certe situazioni avendo a che fare sempre con le stesse domande” ha aggiunto Shiffrin.