Highlights Genk-Juventus 4-3 dopo rigori, play-off Youth League 2022/2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 58

Pomeriggio amarissimo per la Juventus in Youth League: i bianconeri, costretti a giocare l’ultima mezz’ora in 9 contro 11 causa le espulsioni di Della Valle e Boende, riescono a bloccare il Genk sullo 0-0 dopo una gara giocata con personalità, poi cedono per 4-3 dopo i calci di rigore. Fatale l’errore di Yildiz e il team belga di qualifica per gli ottavi di finale della competizione europea giovanile, eliminando i ragazzi di Montero ai play-off. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della sfida.