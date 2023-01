Sci alpino, Shiffrin rivela: “Ero così nervosa per il record che mi è venuto uno sfogo cutaneo”

Mikaela Shiffrin non dimenticherà facilmente la vittoria di Kranjska Gora, grazie alla quale ha eguagliato il record di 82 successi in Coppa del mondo della connazionale Lindsey Vonn. “Non riesco a crederci. Ero talmente nervosa per il record che mi è venuto uno sfogo cutaneo sul viso. Ci tenevo tanto a sciare bene e ci sono riuscita” ha detto la campionessa americana, protagonista di due manche fantastiche. Shiffrin ha preceduto al traguardo Federica Brignone, centrando la vittoria numero 82 alla 233^ gara in Coppa del mondo, arrivata a circa 13 anni di distanza dalla prima ad Aare, in Svezia.