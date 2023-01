Nfl, Hamlin sull’arresto cardiaco: “Grato per l’amore travolgente ricevuto”

Damar Hamlin si è detto grato per “l’amore travolgente” che ha ricevuto da quando ha subito un arresto cardiaco lunedì in campo. Il messaggio del giocatore dei Buffalo Bills su Instagram è il primo post sui social media da quando è crollato dopo aver affrontato il ricevitore dei Cincinnati Bengals Tee Higgins nel primo quarto della partita. Il 24enne è stato rianimato sul campo e rimane in condizioni critiche presso il Centro medico dell’Università di Cincinnati, anche se gli aggiornamenti dall’ospedale sono stati positivi, rivelando che respirava senza aiuto e avava parlato con i suoi compagni di squadra. Dopo che i Bills hanno confermato che Hamlin stava mostrando ulteriori miglioramenti sabato, lo stesso giocatore ha condiviso un post su Instagram esprimendo la sua gratitudine per il supporto che gli è stato dato. “Quando metti il vero amore nel mondo, ti torna tre volte tanto”, ha detto Hamlin. “L’amore è stato travolgente. Ma sono grato per ogni singola persona che ha pregato per me e mi ha contattato. Abbiamo riunito il mondo dietro questo. Se mi conosci, sai che questo è andato solo a rendermi più forte. Lungo la strada, continua a pregare per me!”. Dopo che la partita Bengals-Bills è stata sospesa a seguito del crollo di Hamlin, la Nfl ha confermato venerdì che il match non sarebbe stato ripreso, con i proprietari che hanno approvato i piani per le modifiche ai playoff