Sci alpino, Shiffrin con il miglior tempo nella prima prova di discesa a Kvitjfell

Nella prima prova cronometrata di discesa a Kvitjfell è Mikaela Shiffrin a far registrare il miglior tempo di mattinata: 1’33″59 il crono dell’americana. Dietro di lei la norvegese Kaisa Lie a 52 centesimi di distacco e l’austriaca Cornelia Huetter a 72. Una prova in gestione per il forte gruppo azzurro, reduce dalla doppietta Goggia-Brignone in quel di Crans Montana. Elena Curtoni è a 1″40, Federica Brignone a 1″44, Sofia Goggia a 1″50 e Laura Pirovano a 1″63. Più indietro Nadia Delago a 2″57, Nicol Delago a 3″34 e Marta Bassino a 3″56. Domani, giovedì 2 marzo, è in programma la seconda prova, mentre poi si partirà con le gare del fine settimana: venerdì Super-G, sabato discesa e domenica di nuovo Super-G.