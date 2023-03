Roma, due giornate di squalifica a Josè Mourinho per lite con Serra

Il tecnico della Roma, Josè Mourinho, è stato squalificato per due giornate, in seguito all’espulsione ricevuta ieri sera contro la Cremonese. La lita del portoghese con il quarto uomo Marco Serra, come riportato dall’Ansa, costa anche una multa di 10.000 euro.

Il giudice sportivo ha poi inflitto due giornate di squalifica a Mario Rui del Napoli, con 10mila euro di multa, e una giornata per Giulio Donati del Monza. Salteranno anche la prossima giornata per squalifica Baschirotto del Lecce, Berardi del Sassuolo, Casale della Lazio, Leao del Milan, Ehizibue dell’Udinese, Ferrari della Cremonese, Gabbiadini della Sampdoria, Krunic del Milan e Ricci del Torino.