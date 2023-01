Sci alpino, Schladming maschile 2023: calendario, programma, orari e tv

Dopo soli due giorni di distanza dallo slalom di Kitzbuehel, la Coppa del Mondo maschile 2022/2023 di sposta a Schladming per una due giorni di discipline tecniche: martedì 24 gennaio è infatti in programma uno slalom speciale, mentre mercoledì 25 sarà il momento dello slalom gigante. Azzurri attesi per il riscatto dopo la prestazione deludente in Austria. Di seguito gli orari e il calendario completo.

Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta su Rai Sport HD e su Eurosport 2.

CALENDARIO SCHLADMING MASCHILE 2023

Martedì 24 gennaio

Ore 17.45: prima manche slalom maschile

Ore 20.45: seconda manche slalom maschile

Mercoledì 25 gennaio

Ore 17.45: prima manche gigante maschile

Ore 20.45: seconda manche gigante maschile