Sci alpino, risultati e classifica secondo Super-G maschile Garmisch 2024: Odermatt imprendibile, Casse migliore azzurro

Marco Odermatt vince il Super-G maschile di Garmisch Partenkirchen, valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di sci alpino. Lo svizzero domina anche questa gara, tagliando il traguardo in 1’10″13. Seconda posizione per l’austriaco Raphael Haaser, staccato di 30 centesimi, mentre a completare il podio è il classe 2001 elvetico Franjo Von Allmen. L’Italia chiude a ridosso della top-10 grazie all’undicesimo posto di Mattia Casse, mentre Dominik Paris è 16esimo. Guglielmo Bosca invece non riesce a ripetere la strepitosa prestazione di ieri ed è 18esimo. Di seguito, i risultati e la classifica del Super-G maschile di Garmisch 2024 con la top-10 ed i piazzamenti degli azzurri.

ORDINE DI ARRIVO SUPER-G MASCHILE GARMISCH 2024

1. Marco Odermatt SUI 1:10.13

2. Raphael Haaser AUT +0.30

3. Franjo Von Allmen SUI +0.61

4. Vincent Kriechmayr AUT +0.64

5. James Crawford CAN +0.76

6. Adrian Smiseth Sejersted NOR +0.88

7. Arnaud Boisset SUI +0.92

8. Stefan Babinsky AUT +0.96

10. Ryan Cochran-Siegle USA +1.06

11. Mattia Casse ITA +1.08

16. Dominik Paris ITA +1.26

18. Guglielmo Bosca ITA +1.33

22. Giovanni Borsotti ITA +1.67

25. Christof Innerhofer ITA +1.95

26. Giovanni Franzoni ITA +1.97

DNF Benjamin Alliod ITA

