Monza-Sassuolo interrotta: soccorsi medici nel settore dei tifosi ospiti

Monza-Sassuolo è stata interrotta per via di un problema di tipo sanitario nella curva dedicata ai tifosi ospiti. Secondo quanto filtra tramite Dazn, nel settore ospiti un tifoso non sta bene e sono stati richiamati a gran voce i soccorsi da parte dei sanitari. L’arbitro ha subito fermato il gioco e la partita è sospesa, nel frattempo tanta apprensione nella curva ospite. Dopo quattro minuti la partita è ripresa.

Secondo quanto riferito dall’Ansa, uno dei tifosi dei neroverdi è caduto dalla ringhiera che delimita l’area dei supporter emiliani, da un’altezza di circa 3 metri. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Il giovane, 25 anni, era a cavalcioni sulla balaustra, ha perso l’equilibrio ed è caduto. E’ stato trasportato a scopo precauzionale al San Gerardo di Monza, si sospetta il trauma cranico.