Trionfo Sinner, Rod Laver: “Il tennis italiano è in buone mani”

“Il tennis italiano è in buone mani. Jannik Sinner ha battuto i migliori per ottenere il suo primo Major. Con il suo gioco a tutto tondo e la sua giovinezza, è destinato a farne molti altri”. Così su X Rod Laver, 85 anni, ex campione australiano e vincitore di due Grandi Slam, oggi in tribuna a Melbourne sul campo che porta il suo nome. Un pensiero anche per Medvedev, sconfitto in rimonta dal campione azzurro: “Sfortunato Daniil, una sconfitta che spezza il cuore dopo il duro lavoro degli ultimi quindici giorni. Grazie per il grande tennis”.