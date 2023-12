Sci alpino, discesa maschile Val Gardena 2023 sabato: Paris incanta sulla Saslong, l’Italia torna a vincere

Dominik Paris profeta in patria. Nella seconda discesa maschile di Val Gardena 2023, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino, è stato Domme a trionfare grazie ad un vero e proprio capolavoro. Sulle Dolomiti, l’azzurro ha sfoggiato una prova impeccabile che l’ha proiettato al primo posto, persino davanti ad un Aleksander Aamodt Kilde da applausi, rifilandogli peraltro 44 centesimi. Unico a scendere sotto i due minuti (1:59.84), Paris torna alla vittoria dopo quasi due anni (marzo 2022) e regala una grande gioia al pubblico di casa, che l’ha sostenuto a gran voce nel corso della sua prova. Si tratta della 22^ vittoria in carriera per Domme, la 17^ in discesa e la 1^ in Val Gardena, dove in carriera era arrivato un solo podio. Giornata da ricordare anche per l’Italia, che non saliva sul gradino più alto del podio sulla Saslong dal 2001 con Ghedina.

Sul podio insieme a lui proprio il norvegese Kilde, che ha fatto il possibile ma si è dovuto arrendere ad un Domme deluxe, e un sorprendente Bryce Bennett, che dopo la vittoria di due giorni fa si riconferma tra i migliori, conservando peraltro il pettorale rosso. In top 5 infine il francese Sarrazin e il canadese Crawford, entrambi pericolosi in ottica podio ma, tra imprecisioni e scarsa velocità, non sono riusciti nel colpo grosso.

Paris non è però l’unico azzurro in top 10 dato che anche Mattia Casse ha conquistato un settimo posto di tutto rispetto, pareggiando il tempo di un atleta del calibro di Marco Odermatt e chiudendo a 9 decimi dalla vetta. Per Casse si tratta della seconda top 10 di fila dopo quella di ieri in Super-G. In top 20 anche Florian Schieder, 17° a +1.60, mentre Christof Innerhofer, si è dovuto accontentare del 21° posto a +1.66. Lontanissimi invece Guglielmo Bosca, che non riesce a ripetere il decimo posto di ieri e chiude lontanissimo dalla zona punti (58°), Pietro Zazzi (57°) e Nicolò Molteni (51°). Infine, applausi per Benjamin Jacques Alliod, che ha sfiorato la zona punti ma per una manciata di decimi ha chiuso 33°.

D. Paris (ITA) 1:59.84 A. Kilde (NOR) +0.44 B. Bennett (USA) +0.60 C. Sarrazin (FRA) +0.65 J. Crawford (CAN) +0.67 N. Allegre (FRA) +0.87 M. Casse (ITA)/M. Odermatt (SUI) +0.92 M. Schwarz (AUT) +0.95 N. Hintermann (SUI) +1.13

17. F. Schieder (ITA) +1.60

21. C. Innerhofer (ITA) +1.66

33. Benjamin Jacques Allios (ITA) +2.12

51. N. Molteni (ITA) +3.54

57. P. Zazzi (ITA) +4.14

58. G. Bosca (ITA) +4.27