Sci di fondo: Klaebo vince anche lo skiathlon a Trondheim, Daprà 33esimo

Johannes Klaebo non lascia spazio ai rivali a Trondheim. Dopo aver dominato la sprint di venerdì si è imposto anche nello skiathlon, in programma in quella che sarà la sede dei Mondiali 2025.

La 71^ vittoria nel massimo circuito del campione norvegese ha preso forma nel giro finale, quando Klaebo si è avvantaggiato nei confronti dei tre compagni di fuga. Il leader di Coppa del Mondo ha tagliato il traguardo in 43’50″7, con un margine di 0″7 sullo scozzese Andrew Musgrave e 0″8 sul connazionale Didrik Tønseth. Quarta piazza per l’altro norvegese Simen Kruger.

Simone Daprà con il 33esimo posto a 2’26″8 è il migliore degli italiani in gara; alle sue spalle Davide Graz è 35esimo e Paolo Ventura è 42esimo. Francesco De Fabiani ed Elia Barp non hanno preso parte alla gara per uno stato influenzale. Domani la tappa di Coppa del Mondo di Trondheim si completa con una 10 km in tecnica classica con partenza individuale.