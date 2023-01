Sci alpino, Paris secondo a Cortina: “Mai pensato di andare così bene, ai Mondiali con più fiducia”

Dominik Paris ha commentato a caldo il secondo posto nel super-G sulla pista di Cortina, dove si è arreso solamente a Odermatt: “Non avrei mai pensato di andare così bene, nonostante avessi qualche informazione in più sulla pista dal super-G del giorno prima. E’ stata dura, ma sono contento di aver ottenuto il podio su un tracciato complicato“. Paris ha poi aggiunto: “Avrei potuto spingere di più con maggiori informazioni, ma in mattinata ho capito come affrontare al meglio la pista. Ho sciato senza errori per andare a punti. Sicuramente è un risultato stimolante, ma c’è ancora molto da lavorare. Nelle ultime settimane ero in crescita, ma finivo sempre per sbagliare. Oggi ho cercato di essere solido ed è andata bene. Vado ai Mondiali con molta più fiducia“.