MOVIOLA – Milan-Sassuolo, Calabria frana su Laurientè: rigore e giallo

Episodio da moviola in Milan-Sassuolo con il calcio di rigore assegnato da Giua per il fallo di Calabria su Laurientè. Bravissimo il fischietto sardo e fischiare subito il penalty, estrae il giallo e non il rosso perché la tripla sanzione automatica è stata cancellata e in questo caso viene valutato come genuino l’intervento del terzino di contendere la palla all’attaccante neroverde, salvo poi franargli addosso. Dal dischetto lo stesso esterno offensivo degli ospiti batte Tatarusanu, 1-4.