MOVIOLA – Milan-Sassuolo, gol annullato col Var a Rebic: considerato punibile su tocco di Obiang

Episodio da moviola che lascia qualche perplessità quello in Milan-Sassuolo. Rebic segna il gol del 4-2, che in un primo momento viene convalidato. Il Var, però, annulla per una posizione di fuorigioco. Ma di chi? Proprio di Rebic, che viene considerato punibile sul tocco maldestro di Obiang. Decisione giusta perché quella di Obiang non è una giocata ma una deviazione involontaria, conta allora la posizione iniziale di offside sulla punizione del croato. Proteste rossonere perché l’arbitro Giua non è andato al monitor, ma da prassi è corretto.