Sci alpino, le gare di Zermatt-Cervinia verso il taglio nel calendario di Coppa del Mondo 2024/2025

Ha avuto vita breve il recente esperimento di portare in Coppa del Mondo di sci le discese uomini e donne di Zermatt-Cervinia. Presentata come competizione internazionale con partenza in Svizzera ed arrivo in Italia, le gare erano state inserite nei calendari delle ultime due stagioni, ma a causa delle difficili condizioni metereologiche mai nessuna gara è stata disputata. Il primo anno, ad inizio novembre, per mancanza di neve e quest’anno per la troppa neve ed il maltempo. I vertici della Fis, insieme con quelli delle federazioni di Italia e Svizzera, a breve dovrebbero annunciare che le gare non saranno nel prossimo calendario di Coppa del Mondo.