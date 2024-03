MotoGP, Marquez: “Incidente di gara, avrei superato Bagnaia perché stava soffrendo”

Marc Marquez ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il GP del Portogallo, analizzando l’incidente con Bagnaia: “È stato un incidente di gara, dove due piloti sono finiti a terra. Questa è la cosa più brutta per entrambi: zero punti, era quello che non volevamo. Ero calmo, ho aspettato il momento e Bagnaia stava soffrendo, se non lo sorpassavo in quella curva, l’avrei fatto al giro dopo perché ero più veloce. Abbiamo avuto questo contatto, io all’esterno non potevo fare molto. L’atmosfera in direzione corsa era tranquilla: ho detto che era un incidente al limite e che loro dovevano decidere se si poteva fare, non c’era la penalità, è una cosa che succede alle gare“. Il pilota iberico ha poi concluso: “Quest’anno sto usando più la testa che gli altri anni, lottare per il quinto o il sesto posto non cambia molto. Bagnaia è stato troppo ottimista in quel movimento, sapeva che stava soffrendo. Sono cose che comunque succedono durante le corse, ora dobbiamo fare un reset e ripartire. In questo weekend sono stato veloce, sono caduto tre volte perché sto cercando di capire degli automatismi della moto“.