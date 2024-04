Lotto e Superenalotto, niente estrazione oggi giovedì 25 aprile 2024: il nuovo calendario

Niente estrazione di Lotto e Superenalotto questa sera: oggi giovedì 25 aprile 2024, essendo una giornata festiva, non si terranno le due consuete estrazioni e per questo motivo il calendario è stato rimodulato. Ecco allora di seguito tutte le informazioni aggiornate sul nuovo calendario e sulle prossime estrazioni con i due concorsi a premi che premiano alcuni fortunati scommettitori per quattro volte a settimana. Ridotte in questo caso a tre, visto che stasera le estrazioni non si terranno e torneranno venerdì 26 e sabato 27 aprile. Lunedì 29 aprile, però, ulteriore estrazione che andrà a recuperare proprio quelle che non si terranno oggi, dunque avremo Lotto e Superenalotto per ben cinque serate nella prossima settimana. Infatti, l’estrazione di giovedì 25/04 sarà posticipata a venerdì 26/04, l’estrazione di venerdì 26/04 sarà posticipata a sabato 27/04, l’estrazione di sabato 27/04 sarà posticipata a lunedì 29/04. Di seguito il riepilogo sul calendario aggiornato.

NIENTE LOTTO E SUPERENALOTTO: IL NUOVO CALENDARIO

Venerdì 26 aprile

Sabato 27 aprile

Lunedì 29 aprile

Martedì 30 aprile

Giovedì 2 maggio

Venerdì 3 maggio

Sabato 4 maggio