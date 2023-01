Sci alpino, Kitzbuehel maschile 2023: calendario, programma, orari e tv

Dopo l’appuntamento di Wengen, la Coppa del Mondo maschile 2022/2023 si sposta sulle nevi austriache di Kitzbuehel. Protagoniste ancora le discipline veloci, con due discese libere in programma nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 gennaio, mentre domenica 22 gennaio è previsto uno slalom speciale. Occhi puntati su Mattia Casse, reduce dal terzo posto in discesa a Wengen, così come su Dominik Paris, che in precedenza aveva fatto molto bene a Kitzbuehel. Di seguito il calendario completo.

CALENDARIO KITZBUEHEL MASCHILE 2023

Venerdì 20 gennaio

Ore 11.30: discesa libera maschile

Sabato 21 gennaio

Ore 11.30: discesa libera maschile

Domenica 22 gennaio

Ore 10.30: prima manche slalom maschile

Ore 13.30: seconda manche slalom maschile