Probabili formazioni Juventus-Atalanta, diciannovesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta, match valido per la diciannovesima giornata della Serie A 2022/2023. La formazione di Allegri e quella di Gasperini sono pronte a tornare in campo per un match che regalerà sicuramente spettacolo. Padroni di casa che devono ripartire dopo la pesante sconfitta per 5-1 contro il Napoli dello scorso turno. Ospiti che invece, vengono dal tonante 8-2 inflitto alla Salernitana. Ma attenzione, entrambe hanno speso tante energie giovedì per la Coppa Italia. Di seguito le probabili formazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-ATALANTA

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.

Ballottaggi: McKennie 55% – Chiesa 45%; Rabiot 55% – Miretti 45%

Indisponibili: Bonucci, Pogba, Vlahovic

Squalificati: –

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman, Hojlund.

Ballottaggi: Ruggeri 55% – Maehle 45%

Indisponibili: Zappacosta, Zapata

Squalificati: Koopmeiners.